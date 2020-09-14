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توزيع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات بالصعيد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:09 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم غدًا الثلاثاء توزيع (16) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر)، بواقع  (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

وأضافت الوزارة أنه يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 623 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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