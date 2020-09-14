AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لخدمة 12347 نسمة.. توقيع عقد توصيل الغاز مع شركة سيتى جاز لبعض المناطق برأس غارب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:42 م
عدادات الغاز الطبيعي
عدادات الغاز الطبيعي
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلن اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة راس غارب بأنه بعد العرض على محافظ البحر الأحمر ، تم توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعى مع شركة سيتى جاز لبعض المناطق برأس غارب على النحو التالي ( التلفزيون – الايمان – إمتداد الايمان – الشباب أمام السوق الجديد – تقسيم الشركة العامه ) .

واكد رئيس مدينة غارب أن توصيل الغاز الى كافة مناطق رأس غارب يأتى فى ظل إهتمام القيادة السياسية بتوصيل جميع المرافق وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوصيل جميع المرافق وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا بمدن بالبحر الاحمر .

 وأضاف رافت أن شركة سيتى جاز ستقوم باعمال التشوينات لبدء العمل بتوصيل الغاز للمناطق التى تم اعتمادها ، مشيرا إلى أن توصيل الغاز الطبيعى لتلك المناطق يخدم (12347 ) نسمة من اهالينا بمدينة راس غارب ..

 واوضح رأفت أن محافظ البحر الاحمر يشدد دائما على  إهتمام القيادة السياسة والمحافظه بتوفير جميع الخدمات والمرافق وتوفير حياه كريمه للمواطنين .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة بيئية لتحديد مصدر التلوث البترولى برأس غارب

أدوية مجانية للمحتاجين.. وفاة صيدلي الغلابة فى رأس غارب

لتوفير فرص عمل.. محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل المشروعات

محافظة البحر الأحمر: افتتاح مستشفى رأس غارب الجديد قريبا

محافظ الفيوم يبحث آليات توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق والقرى

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

لو أنا مشتغلتش مين هيشتغل ولا عايزني أبطل تمثيل .. رسالة مؤثرة من فادى خفاجة

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

من بينها نصب واحتيال.. ضبط 5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

انتهاء الموجة الأولى لـ كورونا.. شاهد أستاذ مناعة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب