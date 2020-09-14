لخدمة 12347 نسمة.. توقيع عقد توصيل الغاز مع شركة سيتى جاز لبعض المناطق برأس غارب

أعلن اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة راس غارب بأنه بعد العرض على محافظ البحر الأحمر ، تم توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعى مع شركة سيتى جاز لبعض المناطق برأس غارب على النحو التالي ( التلفزيون – الايمان – إمتداد الايمان – الشباب أمام السوق الجديد – تقسيم الشركة العامه ) .

واكد رئيس مدينة غارب أن توصيل الغاز الى كافة مناطق رأس غارب يأتى فى ظل إهتمام القيادة السياسية بتوصيل جميع المرافق وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوصيل جميع المرافق وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا بمدن بالبحر الاحمر .

وأضاف رافت أن شركة سيتى جاز ستقوم باعمال التشوينات لبدء العمل بتوصيل الغاز للمناطق التى تم اعتمادها ، مشيرا إلى أن توصيل الغاز الطبيعى لتلك المناطق يخدم (12347 ) نسمة من اهالينا بمدينة راس غارب ..

واوضح رأفت أن محافظ البحر الاحمر يشدد دائما على إهتمام القيادة السياسة والمحافظه بتوفير جميع الخدمات والمرافق وتوفير حياه كريمه للمواطنين .