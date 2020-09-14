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محافظات

لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:06 م
تكريم وكيل وزارة
تكريم وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
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محمود زيدان
نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، حفلًا لتكريم الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة؛ لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك بقاعة المركز الثقاقة الإسلامي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، ولفيف من مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة.

وتخلل الحفل فقرات إنشاد ديني، قدمها فريق "دار أزهري" بقيادة المنشدة الزهراء لايق، الأولى عالميًا في مسابقة الصوت الماسي، مما لاقت إعجاب وإشادة الحضور.

وأثنى مديرو إدارات الأوقاف وقيادات المديرية بأخلاق فضيلة الشيخ سعد الفقي، وما تعلموه منه من حنكة إدارية خلال فترة عمله وكيلًا للوزارة بالمحافظة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تعامله الأخوي والأبوي مع الجميع.

وفي ختام الحفل، قدم عدد من مديري الإدارات وأئمة المساجد هدايا تذكارية والتقطوا الصور، في أجواء من المحبة والمودة، والتقدير والتكريم.
لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور
لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور
لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور
لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور
لبلوغه سن المعاش.. احتفالية لتكريم وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.. صور
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