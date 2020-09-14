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رياضة

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:04 م
فايلر
فايلر
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إسراء أشرف
قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مستفيد بشكل كبير من وجوده في منصب قيادة المهمة الفنية للمارد الأحمر، خاصة أنه نادي بطولات.


وتابع عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات".


وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".


وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربون آخرون مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقابا مع النادي الأهلي".

وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".
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