أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد









وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".







وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر". وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربون آخرون مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقابا مع النادي الأهلي".

وتابع عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات".