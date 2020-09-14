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رياضة

تعرف على حصاد المحترفين في الأسبوع الأول من الموسم الجديد الأوروبي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انطلق الموسم الجديد الأوروبي 2020-2021، بعد فترة راحة قصيرة من انتهاء الموسم الماضي، الذي توقف كثيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموسم الماضي كان رائعًا بالنسبة للمحترفين، فشهد تتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي وقيادة تريزييجه فريقه للبقاء في المسابقة، وصعود حجازي مع فريقه للبريميرليج، إضافة إلى فوز أحمد حسن كوكا بالدوري اليوناني مع أولمبياكوس.

وفي هذا التقرير، نستعرض حصاد المحترفين في الأسبوع الأول من الموسم الجديد الأوروبي


قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار صعب على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هاتريك، كسر به العديد من الأرقام القياسية، كما تبوأ على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج من الجولة الأولى وكان نجمها بلا منازع.


واصل النني المشاركة أساسيًا مع ارسنال، وساهم في انتصار فريقه على فولهام بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من البريميرليج.

النني نال استحسان جماهير الجانرز والمتابعين اللذين تغنوا بأدائه في مباراة فولهام


جلس حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش ألبيون في المباراة التي خسروها بثلاثية أمام ليستر سيتي في الجولة الأولى من البريميرليج.


توج أحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس بلقب كأس اليونان، بعد الفوز على أيك أثينا في النهائي بهدف نظيف.

وجلس كوكا على مقاعد البدلاء في المباراة ولم يشارك فيها.


تأهل عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج لدور الـ 32 لبطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على فورستنفالدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك مرموش كبديل منذ الدقيقة 62

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