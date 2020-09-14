لمصابي كورونا.. الشخير يهدد المرضى بالوفاة 3 مرات عن الأشخاص العاديين

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يقومون بـ " الشخير" أثناء نومهم، قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة dailymail البريطانية .





وأجرى علماء جامعة وارويك مراجعة لـ 18 دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا، ووجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة ، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم ، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.





كما أوضح الباحثون أن هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من بعض المضاعفات إذا أصيبوا بـ Covid-19.





وبحسب النتائج، فهناك ما يصل إلى 1.5 مليون شخص يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي في المملكة المتحدة ، ويقال إن 85 في المائة من الحالات لم يتم تشخيصها في الولايات المتحدة ، يقدر أن 22 مليون شخص يعانون من هذه الحالة.





ويرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بحالات أخرى ، مثل السمنة ، والتي من المعروف بالفعل أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



