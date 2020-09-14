رقم جديد لأكبر دولة عربية في إصابات كورونا.. وبشرى للمتعافين

في الوقت الذي انخفضت فيه الإصابات في السعودية التي كانت الأعلى بين الدول العربية، ارتفعت الاصابات في بلدٍ عربي آخر، صار الأعلى بين دول المنطقة كلها، في حالة تفشي مستمرة لعدوى كوفيد19.





وفق ماذكرت صحف عراقية، سجل العراق 4169 إصابة و72 وفاة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية، فيما تواصل الأرقام الوبائية ارتفاعها.





وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 23989 فحصًا ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1926390 فحصًا منذ ظهور الفيروس.

ومازالت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 1168 إصابة جديدة، فيما تزال محافظة الأنبار أقل عدد إصابات بواقع 26 حالة.





وبلغت حالات الشفاء الجديدة 4427 حالة، وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية لفيروس كورونا في العراق إلى 294478 منها 229132 حالة شفاء و8086 وفاة.