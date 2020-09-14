AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بث مباشر.. ميركل وكبار قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قمة رئيس الصين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:14 م
ميركل
ميركل
Advertisements
على صالح
تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي "تشارلز ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع عبر الإنترنت مع وفد صيني برئاسة الرئيس شي جين بينج.

ويركز الاجتماع على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، فضلا عن طرق مكافحة وباء كوفيد -19 ، والقضايا الاقتصادية والتجارية والمناخية.

وعقد مؤتمر القمة حاليا عبر تقنية الفيديو، وهو متابعة للقمة الثنائية الثانية والعشرين بين الاتحاد الأوروبي والصين التي عقدت في 22 يونيو، مع التركيز على أزمة كورونا والانتعاش الاقتصادي، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وهونج كونج وحقوق الإنسان، فضلا عن القضايا الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل تحث زعماء الاتحاد الأوروبي على تسريع الموافقة على ميزانية وصندوق للتعافي

المرأة الحديدية.. الألمانية أورسولا أول رئيسة للمفوضية الأوروبية وأم لـ 7 أبناء

بلطجة تركية مستمرة.. أردوغان وميركل يبحثان التطورات في شرق المتوسط

وجهًا لوجه.. الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان قمة في ألمانيا وسط مخاوف من عقبات محتملة

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شكري يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

مافيش فايدة فيك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون بهى الدين حسن

فيديوجراف.. جدل واسع لـ ظهور أحمد السقا مع فتاة عشرينية

قطع المياه عن مناطق في التجمع والرحاب اعتبارا من غد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مازيراتي maserati mc20 الجديدة فخر الصناعة الإيطالية

جيب قصيرة وكعب عال.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بعد تحذيرات «الناظر» .. تعرف على مخاطر التخلي عن ارتداء الكمامة في ظل كورونا