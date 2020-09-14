بث مباشر.. ميركل وكبار قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قمة رئيس الصين

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي "تشارلز ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع عبر الإنترنت مع وفد صيني برئاسة الرئيس شي جين بينج.





ويركز الاجتماع على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، فضلا عن طرق مكافحة وباء كوفيد -19 ، والقضايا الاقتصادية والتجارية والمناخية.





وعقد مؤتمر القمة حاليا عبر تقنية الفيديو، وهو متابعة للقمة الثنائية الثانية والعشرين بين الاتحاد الأوروبي والصين التي عقدت في 22 يونيو، مع التركيز على أزمة كورونا والانتعاش الاقتصادي، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وهونج كونج وحقوق الإنسان، فضلا عن القضايا الدولية.