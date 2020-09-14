خصلة من شعر إبراهام لينكولن تباع بأكثر من 81 ألف دولار .. فيديو

خصلة من شعر الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن مع برقية ملطخة بالدماء حول اغتياله في عام 1865 بأكثر من 81 ألف دولار، وذلك خلال مزاد أقيم مؤخرا.





وأوضحت "يورونيوز" أنه تمت إزالة خصلة الشعر التي يبلغ طولها 5 سنتيمترات أثناء عملية الفحص التي أجريت على لينكولن بعد مقتله برصاصة في مسرح فورد في واشنطن من قبل جون ويلكس بوث.





وتم تقديم خصلة الشعر والبرقية إلى الدكتور ليمان بيتشر تود، مدير مكتب البريد في كنتاكي وابن عم ماري تود لينكولن، أرملة لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، وفقًا لدار المزادات "آر آر"، وكان الدكتور تود حاضرًا عندما تم فحص جسد لينكولن.





وأضافت أنه تمّ تثبيت خصلة الشعر على برقية رسمية من وزارة الحرب حيث تلقاها الدكتور تود من قبل جورج كينير، مساعده في مكتب بريد ليكسينغتون بكنتاكي، وتمّ استلام البرقية بواشنطن في حدود الساعة 11 مساء. في الـ 14 أبريل 1865.

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها بيع