تعرف على إجراءات تقنين أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولجنة التسعير بديوان عام المحافظة .





وذلك لبحث الموقف الخاص ببعض الحالات المتقدمة لتقنين أوضاعها والتى ترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.





وناقشت المحافظ سبل معاينة وتثمين تلك الحالات و إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعى وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقًا لما أقره القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧..





اقرأ أيضا:





هذا وقد أكدت محافظ دمياط، فى تصريح لها، أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى إسترداد أملاك الدولة.





ونوهت إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والحاسمة تجاة المخالفين للقانون والمعتدين على أراضي الدولة.