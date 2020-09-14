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ديني

بالأسماء .. تجديد إعارة 12 إمامًا وخطيبًا إلى الإمارات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:14 م
أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، تجديد إعارة 12 إمامًا وخطيبًا من أئمة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن وزير الأوقاف، في بيان، أسماء الأئمة الذين تمت إعارتهم، وهم: حمزة مختار حمزة محمد، محافظة الجيزة، محمد راشد إبراهيم الشربيني، محافظة الدقهلية، حسن محمد علي ناجي، الجيزة، عادل أحمد أبو السعود عوض، أسيوط، عادل إبراهيم أحمد حسين، أسيوط، ، جمال عبد العاطي خالد رياض، المنوفية، محمود الزيني السيد ضوه، المنوفية، فوزي عبد الجواد محمد إبراهيم، الشرقية.

وأوضح، أن القرار شمل، إعارة الإمام، أحمد محمد أحمد جمهور، الشرقية، ومحرم علي عبد الواحد الطيفانية، الديوان العام، وماهر عبد العزيز عبد العزيز سيد أحمد، الجيزة، وأحمد محسن أحمد عمرو، المنوفية.
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