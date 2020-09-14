بالأسماء .. تجديد إعارة 12 إمامًا وخطيبًا إلى الإمارات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، تجديد إعارة 12 إمامًا وخطيبًا من أئمة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأعلن وزير الأوقاف، في بيان، أسماء الأئمة الذين تمت إعارتهم، وهم: حمزة مختار حمزة محمد، محافظة الجيزة، محمد راشد إبراهيم الشربيني، محافظة الدقهلية، حسن محمد علي ناجي، الجيزة، عادل أحمد أبو السعود عوض، أسيوط، عادل إبراهيم أحمد حسين، أسيوط، ، جمال عبد العاطي خالد رياض، المنوفية، محمود الزيني السيد ضوه، المنوفية، فوزي عبد الجواد محمد إبراهيم، الشرقية.



