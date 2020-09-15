خبير استراتيجي: مصر أصبحت الثانية أفريقيا في مجال الطرق بفضل السيسي

قال اللواء محمد شريف جندية، الخبير الاستراتيجي، إن عدد المشروعات القومية التي تم تنفيذها مؤخرا كبير جدا، ويدل على اهتمام الدولة بالتنمية في كل المجالات سواء في مجال الطرق والكباري أو القضاء على العشوائيات وتحسين البنية التحتية.





وأضاف جندية خلال تصريحات تليفزيونية، أن تلك المشروعات تعود بالفائدة على المواطن المصري من حيث سهولة الوصول إلى أماكن العمل واستغلالها في حركة النقل التجاري الداخلية؛ موضحا أنه في فترة حكم الرئيس السيسي وصلت مصر إلى المرتبة الثانية قاريًّا بالنسبة لشبكة الطرق بعد إن كانت في المرتبة 28.





وأشار جندية، إلى أن الدولة اهتمت في الفترة الماضية بالطرق وتطويرها لدرجة أنه تم تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وما يقرب من 200 كوبرى لرفع كفاءة الطرق الحالية وإنشاء أخرى جديدة، لتحسين البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.





وأكد جندية، أن أهمية الطرق تكمن في المساعدة على تكوين مدن جديدة كمدينة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، على مساحة تقدر بنحو ألف مليون متر.