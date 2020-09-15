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رياضة

صالح جمعة يدعم الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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مصطفى كرم
وجه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، الدعم لفريقه؛ بعد التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر صالح جمعة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستجرام" صورة لزملائه بالفريق داخل المعلب، وعلق عليها " يالا يا أهلي".

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.. 
صالح جمعة يدعم الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري
صالح جمعة يدعم الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري
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