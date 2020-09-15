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أخبار العالم

تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 ملايين و550 ألفا و629 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 194 ألفا و441 حالة، وذلك عقب تسجيل 340 وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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