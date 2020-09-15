دراسة حديثة: البالغون من البدناء ينامون أقل من غيرهم

ذكرت دراسة طبية حديثة ، أن البالغين الذين يعانون من السمنة يحصلون على نوم أقل بنحو 15 دقيقة كل ليلة من أولئك الذين يحافظون على وزن صحي أو يعانون من زيادة الوزن فقط.





وأظهرت الدراسة، أن الذين تم تعريفهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن المفرط كانوا ينامون حوالي 6 ساعات و36 دقيقة في الليلة على مدار أكثر من عامين.









وفي الوقت نفسه، قال الباحثون إن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين حافظوا على وزن صحي حصلوا على حوالي ست ساعات و52 دقيقة من النوم كل ليلة خلال نفس الفترة .. فقد كشف الباحثون في (معهد Scripps Research Translational Institute) في سان دييجو ارتباط مدة النوم الأقصر وتقلبات النوم الأكبر مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.





وتستند النتائج إلى تحليل اتجاهات النوم ووزن الجسم بين البالغين في الولايات المتحدة بناء على مؤشر كتلة الجسم، ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم بأخذ وزن الأشخاص بالكيلوجرام وقسمته على مربع طولهم بالأمتار، وهو مقياس شائع الاستخدام لتقييم ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.







