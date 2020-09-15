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رياضة

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
أثار غياب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، حالة من الرعب لدى مسئولى الفريق الفيومى خوفا من رحيله المفاجئ عن الفريق خلال الوقت الراهن.


وجاء غياب إيهاب جلال بمثابة الصدمة بالنسبة للاعبين، خاصة أن غيابه جاء قبل مواجهة إف سي مصر بساعات قليلة، وهو ما تسبب في حالة من العشوائية وعدم الانضباط داخل معسكر الفريق الفيومي.


وزادت المخاوف لدى مسئولى مصر للمقاصة بسبب تردد أنباء قوية عن تفاوضه ووضع الرتوش الأخيرة في تعاقده مع بيراميدز لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي أنتى تشاتيتش.


وقاد مران المقاصة الأخير، حمد إبراهيم المدرب العام، والذى أكد وصول إيهاب جلال لمعسكر الفريق قبل مواجهة إف سي مصر وقيادة الفريق في المباراة، مشيرا إلى أن غياب جلال لظروف خاصة به ليس لها أي علاقة بمفاوضات بيراميدز.


 ويلعب المقاصة اليوم مع إف سي فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز.

 


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