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أخبار العالم

مناورات برية أمريكية يونانية ضخمة على حدود تركيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
مناورات برية على
مناورات برية على الحدود التركية
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قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام اليونانية، اليوم الثلاثاء، بأن مناورات بالدبابات انطلقت بمشاركة قوات يونانية وأمريكية على الحدود مع تركيا.


ووفقا لصحيفة "زمان" التركية، فإن المناورات التي بدأت أمس، الاثنين، من المقرر لها 5 أيام، حيث يشارك فيها دبابات ليوبارد تابعة للجيش اليوناني في المناورات مع دبابات أبرامز أمريكية.


ويتابع رئيس الأركان اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، وقادة من الجيش الأمريكي المناورات المشتركة على الحدود التركية.


ومن المقرر أن تقوم دبابات LEO2A4 وLEO2HEL التابعة للجيش اليوناني ودبابات M1A2 التابعة للجيش الأمريكي بالتصويب على الأهداف الثابتة وهي في وضع الحركة.


وكانت تقارير تركية تحدثت قبل أيام عن وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع اليونان.
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