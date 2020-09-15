بالأسماء.. حركة تغييرات فى مديري الإدارات الزراعية بالبحيرة

أصدر المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 456 بتاريخ اليوم، بنقل المهندس يوسف عوض الشيخ، مدير الإدارة الزراعية بجناكليس، لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بحوش عيسى.





كما تم نقل المهندس حاتم حمدى موسى الشيخ، مدير إدارة تعاون حوش عيسى، لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بجناكليس، وتكليف المهندسة لبنى عبد المقصود بلال، وكيل الإدارة الزراعية بحوش عيسى لتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعى بحوش عيسى لحين العرض على السلطة المختصة، وتكليف المهندس بدرى عبد الحفيظ كامل وكيلا للإدارة بحوش عيسى بجانب عمله رئيس لقسم حماية الأراضى بالإدارة لمدة عام.





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جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرًا لمديرية الزراعة بالبحيرة وعلى المذكرة المقدمة من المهندس مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية، وموافقتنا ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه