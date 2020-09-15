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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي بالمنيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:58 م
حادث تصادم بالصحراوي
حادث تصادم بالصحراوي
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أيمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام مركز بني مزار شمال المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.


كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بحري كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من : وسام مدحت فايز، 60 عاما، مقيم بمنطقة النزهة القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات، وشقيقه مدحت فايز زكي، 33 عاما، مقيم بذات العنوان،  مصاب بجرح قطعي بالوجه بطول 3 سم، ومريم رمسيس فايز بولس، 30 عاما، بدون عمل تقيم بذات العنوان، مصابة باشتباة كسر بالفخذ الأيمن وما بعد الارتجاج، وعماد يونان شاكر، 46 سنة مهندس، مقيم بمركز سمالوط بالمنيا، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة بالعين اليمنى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع  البلاغ تم نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ فضل، وتحرير محضر بالواقعة.
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