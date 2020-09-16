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ديني

وزير الأوقاف يجدد إعارة 12 إماماً وخطيباً لدولة الإمارات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجديد إعارة (12) إمامًا وخطيبًا من أئمة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

والأئمة والخطباء هم :

م

الاسمالمديرية
1.حمزة مختار حمزة محمد

الجيزة

2.

محمد راشد إبراهيم الشربينيالدقهلية
3.حسن محمد علي ناجي

الجيزة

4.

عادل أحمد أبو السعود عوضأسيوط
5.عادل إبراهيم أحمد حسين

أسيوط

6.

جمال عبد العاطي خالد رياضالمنوفية
7.محمود الزيني السيد ضوه

المنوفية

8.

فوزي عبد الجواد محمد إبراهيمالشرقية
9.أحمد محمد أحمد جمهور

الشرقية

10.

محرم علي عبد الواحد الطيفانيةالديوان العام
11.ماهر عبد العزيز عبد العزيز سيد أحمد

الجيزة

12.

أحمد محسن أحمد عمرو

المنوفية

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