وزير الأوقاف يجدد إعارة 12 إماماً وخطيباً لدولة الإمارات

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجديد إعارة (12) إمامًا وخطيبًا من أئمة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

والأئمة والخطباء هم :