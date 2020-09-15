مصدر بالمقاصة: محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلى عن بيراميدز

كشف مصدر مطلع بنادى مصر للمقاصة أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم يميل إلى الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر أن محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلى عن بيراميدز فى ظل رغبة اللاعب فى اللعب لنادى جماهيري كما كان الحال معه عندما كان لاعبا للزمالك.





وأضاف : " محمد إبراهيم بالفعل تلقى عروض قوية من الأهلى وبيراميدز خلال الفترة الماضية ، ويعيش اللاعب مهلة من أجل تحديد وجهته المقبلة بشكل رسمي ونهائى " .





ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الفنية المميزة التى قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى الحالي.





ونجح محمد إبراهيم فى خطف الأنظار إليه خلال الفترة الحالية بسبب تألقه اللافت فى كل مباراة مع فريقه المقاصة ومساهمته بشكل قوى فى النتائج المميزة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.





ويدخل الأهلى الآن فى صراع قوى مع بيراميدز للظفر بخدمات محمد إبراهيم بعد أن تقدم الأخير بعرض لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.