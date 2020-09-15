محافظ البحيرة: ١٤٠ ألفا و٦٤٢ مواطنا تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح ، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى.





اقرأ أيضا :- بعد تخفيض أسعار التصالح .. شاهد أهالي البحيرة تطالب المحافظ بتسهيل الإجراءات





وأوضح محافظ البحيرة، أنه لاتهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.





وأشار "آمنه"، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تطلب الامر توافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن١٤٠ ألفا و٦٤٢ طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها ٥٠٧ مليون جنيه.