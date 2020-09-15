أوكرانيا تمنع دخول 1500 يهودي إلى أراضيها.. اعرف السبب

قال المتحدث باسم حرس الحدود البيلاروسي، أنطون بيتشكوفسكي، إن حوالي 1500 من الحاسيديم اليهود، يتواجدون في أراضي بيلاروس في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.





وأشار المتحدث، وفقًا لموقع i24NEWS إلى أن هؤلاء، يملكون تصاريح دخول إلى أراضي أوكرانيا، لكن رغم ذلك لم يسمح لهم الجانب الأوكراني بالدخول، قائلًا: "لا يسمح لهم بدخول البلاد، بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا".





وأضاف: "خطط الحاسيديم لعبور الحدود والتوجه إلى أوكرانيا تهدف للاحتفال هناك بالعام اليهودي الجديد في 19 سبتمبر".





ولفت بيتشكوفسكي، إلى أن أوكرانيا منعت اعتبارًا من الساعة 20.00 من يوم 14 سبتمبر الجاري، دخول جميع المواطنين والمركبات إلى أوكرانيا عند نقطة تفتيش "نوفي ياريلوفيتشي".





ونوه إلى أن الحكومة الأوكرانية فرضت، من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا، قيودًا على دخول المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية إلى البلاد حتى 29 سبتمبر الجاري.





يذكر أنه تم تسجيل خروج أكثر من 500 يهودي توجهوا إلى أوكرانيا، التي لم تسمح لهم بالدخول لأراضيها. وتجمع هؤلاء في المنطقة المحاذية بين الحاجزين الحدوديين التي يبلغ طولها حوالي كيلومتر واحد.





كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق إن بلاده ستقيد دخول اليهود بمناسبة رأس السنة اليهودية الشهر المقبل.





وحسب مصادر إعلامية من أوكرانية، أبلغ زيلينسكي وزراء الحكومة في بلاده أن الخطوة جاءت بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.