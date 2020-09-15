أول يوم مدرسة لـ رمزي.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجوال جذابة رفقة ابنها





وظهرت ريهام أيمن ، مرتدية بنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومعه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، وأنتلعت حذاء رياضي بسيط.









كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتملف بوضع الكثير من المكياج، وأكتفت بوضع نظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الناعم.



