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مرأة

أول يوم مدرسة لـ رمزي.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجوال جذابة رفقة ابنها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:33 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها رفقة ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة، وعلقت على الصورة قائلة "أول يوم مدرسة لرمزي".

وظهرت ريهام أيمن، مرتدية بنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومعه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، وأنتلعت حذاء رياضي بسيط.


كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتملف بوضع الكثير من المكياج، وأكتفت بوضع نظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الناعم.

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