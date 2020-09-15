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محافظات

تعرف على الشوارع الفرعية المقرر رصفها بمدينة مرسى مطروح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:47 م
رصف طريق
رصف طريق
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ايمن محمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن رصف الشوارع الفرعية والمحيطة بشرطة الجوازات حتي مبني الهلال الاحمر بشارع إسكندرية وذلك بعد انتهاء الشركات العاملة بمشروع التحول الرقمي بناء علي رد الشركات بالخطابات الرسمية بانهاء الاعمال .


وأكد عبد الرازق  أنه جار العمل في رصف الشوارع خلف مستشفى النساء والأطفال حتى شارع علم الروم، وجار العمل لرصف الشوارع الفرعية بالإمام مالك ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصله . 

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال وتركيب بلاط الانترلوك بالارصفة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . 

وأوضح  أنه تم الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطى باشجار الفيكس من مدخل حي الشروق بالكيلو 7 حتي نهاية الشارع بعد فتح الشارع المغلق لسنوات أمام شرطة مكافحة المخدرات تنفيذ واشراف ادارة التشجير بمجلس المدينة. 

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية للبدء في اعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب خاصة المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة .
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