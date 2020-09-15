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محافظات

فودة يتابع العمل بعدد من المشروعات بطور سيناء قبيل افتتاحها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:30 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء قبيل إفتتاحها، خلال جولة تفقديه رافقه فيها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية،والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ للمديريات ومجالس المدن،وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها حيث تشهد مدينة طور سيناء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية تمثل نقلة حضارية وطفرة لمدينة طور سيناء العاصمة.

 تفقد المحافظ خلال الجولة شارع 306 الذي يشمل 24 محل تجاري حضاري يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لاهالي مدينة طور سيناء، بالاضافة لدورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية لاهالي مدينة الطور وزائريها
 اقرا ايضا : 
فودة يتابع العمل بعدد من المشروعات بطور سيناء قبيل افتتاحها
فودة يتابع العمل بعدد من المشروعات بطور سيناء قبيل افتتاحها
فودة يتابع العمل بعدد من المشروعات بطور سيناء قبيل افتتاحها
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