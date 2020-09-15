زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك الكواليس الكاملة لأزمة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي رحل منذ قليل وأبلغ الزمالك بعدم استكمال مهامه الفنية.
وقالت المصادر إن الأزمة نشبت بعد اختلاف كبير مع الفرنسي ومجلس ادارة الزمالك على الصفقات الجديدة للأبيض.
وطالب كارتيرون بالتعاقد مع بعض اللاعبين، ولكن لم تتم الموافقة عليها وتم التعاقد مع آخرين، مما أغضب الفرنسي وجعله يرحل بشكل مفاجئ.
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.