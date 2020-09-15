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رياضة

خاص.. تعرف على الوجهة القادمة لـ كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:46 م
كارتيرون
كارتيرون
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قسم الرياضة
رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب نادي الزمالك، بعد إبلاغه مجلس الإدارة بذلك الأمر اليوم الثلاثاء.

كارتيرون تعهد بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده بعد طلبه الرحيل عن الزمالك، وسط محاولات من مجلس النادي لإثنائه عن ذلك الأمر، لكن جهودهم فشلت في النهاية.

وعلم " صدى البلد"، من مصادر في المغرب، أن مسئولي نادي الوداد تواصلوا بالفعل مع كارتيرون من أجل إقناعه لتدريب الفريق في ما تبقى من مباريات في دوري أبطال أفريقيا والموسم المقبل أيضًا.

وطلبت إدارة الوداد من كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك قبل توقيع عقود انتقاله للنادي المغربي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تدريب كارتيرون للوداد في الساعات القليلة القادمة.
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