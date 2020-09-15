أول رد من مكرم محمد أحمد عقب توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية

قال "الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد" إن الشأن الداخلى المصرى يقوم على قاعدة التوافق بين الناس واحترام حقوقهم واحترام سيادة القانون وتحديد حدود المصلحة الوطنية.





أكد "مكرم محمد أحمد"خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث اليوم أن هناك درجة أكبر من التفاعل فى الشأن المصرى بين أطراف العملية الوطنية يعزز التنفيذ العاجل للاصلاحات المطلوبة مشيرًا إلى أن التفاعل يشمل مشاركة أوسع بين فئات الشعب والحكومة فيتسع النفس الديمقراطى .





تابع "الكاتب الصحفى " أن إسرائيل أصبحت جزء من الامر الواقع مؤكدًا أن الطريق الى الكثير من الدول لتعزيز المصالح مع الولايات المتحدة يتم عن طريق التصالح مع إسرائيل .





أوضح "مكرم محمد أحمد" أن الجانب الفلسطينى يجب أن يكون عقلاني فى اختلافه بشأن علاقة بعض الدول العربية بإسرائيل ولا يخل شفقًا الى حد معاداة قوى السلبية التى هى فى الأساس قوى نصيرة له .



