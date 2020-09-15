أول تعليق من أمير مرتضى منصور على رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك

المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس رحيل باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق خلال الساعات الماضية.

وأضاف أمير مرتضي منصور، خلال ندوته بموقع "صدى البلد"، أنه فوجئ بطلب رحيل باتريس كارتيرون عن قيادة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.





وتابع "الأمور كانت تسير بشكل طبيعي للغاية خلال أمس، واستعداد الفريق لخوض المباراة المقبلة، إضافةً إلي خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا ".





واستطرد "فوجئت بطلب باتريس كارتيرون الرحيل عن نادي الزمالك من دون الإفصاح عن سبب الرحيل"، مؤكدا عدم وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني كما يروج البعض.





وأتم حديثه "الزمالك لا يقف على أحد وسيتم التعاقد مع مدرب فني أجنبي قبل خوض بطولة إفريقيا وتشكيل جهاز فني مصر خلال الوقت الحالي لقيادة الفريق في الوقت الحالي".



