أعلى من رئيس الحكومة.. استياء من الجمهور بعد إعلان رواتب مذيعي «BBC»

علم مشاهدو "بي بي سي" اليوم أن بعض نجوم التلفزيون المفضلين لديهم يتقاضون رواتب سنوية تتفوق على رواتب مسئولين مهمين في الدولة أبرزهم الوزراء ورئيس الوزراء نفسه .





صُدم مشاهدو البي بي سي عندما اكتشفوا أن بعض مقدمي البرامج التليفزيونية حصلوا على رواتب سنوية بالملايين، وفقًا لتقرير بي بي سي السنوي.





كشفت بي بي سي منذ فترة عن أعلى رواتب يتقاضاها مذيعوها والتي أثارت الغضب والاستياء بين الجمهور بسبب الزيادة المبالغ فيها في الأرقام التي يتقاضاها العاملون.





ذكرت التقارير أن زوي بول من بين الأكثر ربحًا، والتي يُعتقد أنها تحصل على تسعة أضعاف رواتب رئيس الوزراء بحد أدنى للراتب السنوي يبلغ 1.36 مليون جنيه إسترليني، التي تجعلها النجمة الأعلى دخلًا في بي بي سي.



