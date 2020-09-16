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أخبار العالم

نشجع تعزيز الحوار بين الأديان لترسيخ السلام.. النص الرسمي لإعلان الاتفاق الإبراهيمي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:17 ص
النص الكامل لإعلان
النص الكامل لإعلان الاتفاق الإبراهيمي
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قسم الخارجي
نشرت وسائل إعلامية، نص إعلان الاتفاق الإبراهيمي، وهو الاسم الذي أطلق على الاتفاق الموقع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.

وجاء في النص الكامل لإعلان الاتفاق الإبراهيمي "ندرك نحن الموقعون أدناه، ندرك أهمية الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط والعالم على أساس التفاهم المتبادل والتعايش، وكذلك احترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك الحرية الدينية".

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وتابع الموقعون "نشجع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار عبر الأديان والثقافات للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والبشرية جمعاء".

وأعربت الدول عن إيمانها بأن "أفضل طريقة لمواجهة التحديات؛ هي من خلال التعاون والحوار، وأن تطوير العلاقات الودية بين الدول، يعزز من مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم".

وأكمل البيان "نسعى إلى التسامح واحترام الأشخاص؛ من أجل جعل هذا العالم مكانًا ينعم فيه الجميع بالحياة الكريمة والأمل، بغض النظر عن عرقهم وعقيدتهم أو انتمائهم الإثني".

وأضاف "ندعم العلم والفن والطب والتجارة كوسيلة لإلهام البشرية وتعظيم إمكاناتها، وتقريب الأمم من بعضها البعض.. نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال".

وأردف الموقعون "نسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وفي العالم".

واختتم نص إعلان الاتفاق "نرحب بحفاوة، ونشجع التقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ إبراهيم، ونشجع الجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة، والالتزام المشترك بمستقبل أفضل".
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