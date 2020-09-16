بعد رحيل كارتيرون.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك.. فيديو

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة ، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لإخطارهم بكواليس قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية، وقيامه بفسخ التعاقد وسداد الشرط الجزائي.

وأكد"مرتضى" ، أن الزمالك لديه لاعبون على أعلى مستوى؛ لأنهم هم من يشاركون في المباريات ويؤدون في الملعب، بغض النظر عن أي مدير فني.





وأضاف أن كارتيرون أكد له أن الإدارة لم تتدخل في عمله أو التشكيل.





وأوضح رئيس الزمالك ، في حديثه للاعبين ، أنه لا يوجد نادٍ يقف على لاعب أو رئيس نادٍ أو مدير فني، وشدد على أن الجميع كان يحسد كارتيرون المدير الفني على لاعبي الزمالك في الجيل الحالي.





ونوّه رئيس القلعة البيضاء ، إلى أن ما حدث أزمة ، ولم تكن على بال مسؤولي الزمالك، مضيفًا أن وقت إعلان كارتيرون للقرار؛ هو قبل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشهر.





وأخطرهم أن طارق يحيى، سيتولى قيادة الفريق بصورة مؤقته ، ومعه مدحت عبد الهادي ، وأيمن عبد العزيز ، وسيتواجد أمير عبد العزيز في مسمى وظيفي جديد.





واستطرد أن الجهاز الفني الحالي مؤقت ، سيعمل لحين التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة ، حيث سيسافر وفد إلى أوروبا؛ لاختيار المدرب الجديد، مشددا على أن كوكبة اللاعبين المتواجدين ، قادرون على الفوز في مباريات الدوري المقبلة.





وأوضح أن اللاعبين عليهم أن يثبتوا للجميع أنفسهم؛ لأنهم هم لاعبين ومدربين في نفس الوقت، لأن المدرب رحل فجأة .





وشدّد على أن كارتيرون تعاقد مع فريق آخر، متابعا:" الجهاز الفني الحالي مؤقت ، وهم مسؤولين لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي أفضل من الفرنسي كارتيرون، الذي جدد الزمالك تعاقده معه في فترة توقف الدوري بسبب كورونا".





وتطرق رئيس النادي في حديثه، إلى أن المدرب وقتها ، طلب تجديد عقده في ظل توقف النشاط، ووافقنا على التجديد بالمبلغ الذي طلبه، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك عليهم تحمل المسؤولية في الفترة الحالية.



