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منوعات

قطة دون أذن وأعين وشعر تثير تعجب رواد إنستجرام.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، صورًا لـ"قطة" يبدو أنها فريدة من نوعها، فالغريب في تلك القطة؛ أنها نالت إعجاب رواد الموقع؛ لأنها دون أعين أو أذنين. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن تلك القطة التي تدعى "جاسي"، أصبحت من مشاهير موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد أن وصل متابعيها لـ 80 ألف شخص. 

وقد تبدو القطة فريدة من نوعها؛ لأنها بلا شعر وبلا عيون، مما يعني أنها ليس لديها عيون أو شعر؛ إلا أنها تحظى بمتابعة قوية من رواد التواصل الاجتماعي على كل صورها . 

وتبنت إحدى السيدات، القطة، منذ عامين، فقد كانت طبيعية كأي قطة، وسرعان ما أصيبت بفيروس؛ تسبب في إصابتها بالعمى، وسقوط شعرها.
قطة دون أذن وأعين وشعر تثير تعجب رواد إنستجرام.. صور
قطة دون أذن وأعين وشعر تثير تعجب رواد إنستجرام.. صور
قطة دون أذن وأعين وشعر تثير تعجب رواد إنستجرام.. صور
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