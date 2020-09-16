اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والفلسفة والاستاتيكا بـ الدور الثاني

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الحالي 2019-2020.





ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، وذلك في الفترة الاولى، ومادة الفلسفة والمنطق في الفترة الثانية.





بينما يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحان في مادة الأدب والنصوص في الفترة الأولى الصباحية، ومادة الاستاتيكا نظام حديث في الفترة الثانية المسائية.





وشكل قطاع المعاهد الأزهرية، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وخصص كذلك الأرقام 01223343001 و01118825385 ؛ للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة.