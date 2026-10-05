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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب مركز شباب كفر فيالة بالغربية

مركز شباب كفر فيالة
مركز شباب كفر فيالة
عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ خطتها للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة، ويعزز قدرة مراكز الشباب على تقديم خدمات رياضية ومجتمعية تلبي احتياجات النشء والشباب.

وفي هذا الإطار، أنهت الوزارة أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب كفر فيالة بمحافظة الغربية، ليصبح أكثر جاهزية لاستقبال التدريبات والأنشطة الرياضية، وإتاحة مساحة مناسبة أمام أبناء المركز لممارسة الرياضة والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتعكس هذه المشروعات حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب باعتبارها أحد أهم روافد الخدمة الرياضية والمجتمعية، وتعزيز دورها في خدمة أبناء المحافظات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدرات الشباب.

وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة جوهر نبيل مراكز الشباب وزارة الرياضة

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