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حوادث

بعد استشهاد نقيب شرطة أثناء تأدية عمله.. أهالي منية شبين القناطر يستعدون لتوديعه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
النقيب مصطفي عبدالجليل
النقيب مصطفي عبدالجليل
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إبراهيم الهوارى
عبَّر أهالى قرية منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عن حزنهم الشديد إثر استشهاد ابن قريتهم، النقيب مصطفي عبدالجليل، بالإدارة العامة للمرور، والذي تعرّض لدهس من سائق أتوبيس؛ خلال هروبه من كمين كان يرأسه الضابط الشهيد.

وينتظر الأهالي وصول جثمان الشهيد، إلى مسجد الشهداء في منية شبين القناطر؛ لتشييعه.


وأكد الأهالي أن الضابط الشهيد منقول حديثًا، حيث كان يقضي فترة خدمة في سيناء، ثم تم نقله للعمل بالإدارة العامة للمرور، مشيرين إلى أن الشهيد كان حسن الخلق، ويخدم الجميع، ويحظي بحب شديد، وهو نجل الحاج عبدالجليل جبه، ونسيب عائلة حسين داوود، ومتزوج ولديه أبناء.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الأتوبيس الهارب لونه أبيض، وغير مُحدد الأرقام، وفرّ هاربًا على نزلة الدائري بقليوب، حيث تجري ملاحقته؛ لتحديد سائقه، وكشف ملابسات الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تكثيف جهودها؛ لسرعة ضبط وإحضار سائق الأتوبيس الهارب في الواقعة.

ولاحقت الأجهزة الأمنية بملاحقة المتهم لتحديد سائقه، وكشف ملابسات الحادث، حيث وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية الجاني وضبطه.

واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، بالطريق الدائري، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، ورفض قائده الامتثال للأوامر، وتعمّد دهس الشهيد وفرّ هاربًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، جرى نقله للمستشفى للعلاج.
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