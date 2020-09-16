الإيرباج تمنع حادثا مروعا.. شاهد الحلقة 4 من مسلسل مرسيدس الكوميدي| فيديو





حيث يتم استخدام الثنائي الكوميدي لتسليط الضوء على ميزات الأمان الرئيسية وتقنيات سيارات مرسيدس ، على شكل حلقات قصيرة كوميدية.





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وقد تم إطلاق 3 حلقات من السلسلة العبقرية، واليوم صدرت الحلقة الرابعة، والتي يوضح فيها تومي وفريد بطريقة فكاهية قوة نظام أمان الوسائد الهوائية «الإيرباج» في سيارات مرسيدس الحديثة.





يبدو تومي شابًا أكثر حماسًا بشأن ميزات سيارات مرسيدس، لكن فريد شخصية أكثر تشددًا تمر بأزمات منتصف العمر.





بينما يميل فريد أكثر لإلحاق الأضرار الجسيمة بالسيارة، لأنه يؤمن بأنه في النهاية هذا هو مصير أي دمية، "أن تتحطم" لكن دائمًا ما تنقذه وسائل الأمان في مرسيدس ، وتنتصر نظرية تومي.









وفي الحلقة الرابعة، ركب فريد على مقعد السائق في سيارة مرسيدس وبدا عليه الانفعال، فيما جلس تومي على المقعد المجاور مرتبكًا، وعندما حاول فريد الاصطدام بالحائط، أنقذتهم الوسائد الهوائية، بينما تحطمت واجهة السيارة ونجا الثنائي دون أي إصابات، بل رقصات بعدها.