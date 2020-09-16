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أخبار العالم

ترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وتأكيده بأن الأزمة "ستختفي" سواء بوجود لقاح أم بدونه، مؤكدا إن الولايات المتحدة ستطور ما سماه "عقلية القطيع".
وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية- على موقعها الالكتروني اليوم /الأربعاء/- أنه على ما يبدو أن ترامب أخطأ وقال "عقلية القطيع" بدلا من "مناعة القطيع" هي شكلٌ من أشكال الحماية غير المُباشرة من مرضٍ معدٍ، وتحدث عندما تكتسبُ نسبةٌ كبيرةٌ من المجتمع مناعةً لعدوًى معينة
قال ترامب- خلال مناسبة استضافتها محطة /أيه.بي.سي نيوز/ في فيلادلفيا-: "نحن على وشك الحصول على لقاح... إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن ترامب قدم دفاعًا متسقًا عن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، على الرغم من انتقادات لخطابه بشأن الفيروس وتعامل إدارته مع الوباء. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع الفيروس.

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