وزير التعليم: لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية





وأضاف طارق شوقى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أن دفعة 3 ابتدائى هذا العام عندما تصل إلى سنة 4 ابتدائي سيبدأون فى الامتحان الدولى للتعرف على مستواهم جانب الدول الأخرى .





وأشار إلى أننا نمتلك كتب مصر فى المدارس الحكومية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ، موضحًا أنه لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية .





وتابع أن مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم استوردنا به الخبرات الأجنبية ، فنحن نفخر بوجود مركز وراء كل كتاب منهم ، مؤكدًا اننا نسابق الزمن الآن لوجود مناهج من kg1 حتى 6 ابتدائى .





وأكد انه تم تدريب المعلمين بشكل كبير جدًا ، مشيرا إلى ان التعاون بينهم وبين التعليم العالى كبير جدًا .

قال طارق شوقى، وزير التعليم العالى ، إن تلاميذ الصف الثالث الابتدائى سيبدأون الدراسة بالنظام الجديد، منوهًا إلى أن عدد الطلاب الذين سيدرسون بالنظام الجديد يصل إلى أكثر من 8 ملايين طالب .