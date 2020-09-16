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وزير التعليم: لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:01 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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ريهام فيكتور
قال طارق شوقى، وزير التعليم العالى ، إن تلاميذ الصف الثالث الابتدائى سيبدأون  الدراسة بالنظام الجديد، منوهًا إلى أن عدد الطلاب الذين سيدرسون بالنظام الجديد يصل إلى أكثر من 8 ملايين طالب .

وأضاف طارق شوقى ، خلال كلمته المذاعة اليوم ،  أن دفعة 3 ابتدائى هذا العام عندما تصل إلى سنة 4 ابتدائي سيبدأون فى الامتحان الدولى للتعرف على مستواهم جانب الدول الأخرى .

وأشار إلى أننا نمتلك كتب مصر فى المدارس الحكومية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ، موضحًا أنه لأول مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية .

وتابع أن مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم استوردنا به الخبرات الأجنبية ،  فنحن نفخر بوجود مركز وراء كل كتاب منهم ، مؤكدًا اننا نسابق الزمن الآن لوجود مناهج من kg1 حتى 6 ابتدائى .

وأكد انه تم تدريب المعلمين بشكل كبير جدًا ، مشيرا إلى ان التعاون بينهم وبين التعليم العالى كبير جدًا .
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