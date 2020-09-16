بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

فوجئ شاب ماليزي في العقد الثاني من عمره بوجود سلسلة من صور " السيلفي " المضحكة التي التقطها "قرد" لنفسه على هاتفه المحمول، وذلك بعد أن تمكن القرد من سرقة الجهاز من مسكنه وبدأ يعبث به.









وتحدث الشاب "زاكريدز رودزي" عن تفاصيل هذه المفاجأة التي اكتشفها على هاتفه في تصريحات لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد أن انتشرت قصته على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث أوضح أنه كان قد خلد للنوم وترك الهاتف المحمول بجوار سريره مساء يوم الجمعة الماضي، وعندما استيقظ في صباح اليوم التالي فوجئ باختفائه.

















وتمكن في أعقاب ذلك من تتبع الهاتف المفقود إلى منطقة كثيفة الأشجار توجد على مقربة من منزله، ووجده بالفعل، لكنه عندما ألقى نظرة عليه اكتشف وجود مجموعة من الصور لـ قرد محفوظة عليه.









وأشار "رودزي" إلى أنه عرض هذه الصور على أصدقائه وأفراد عائلته ولم يصدقوا أعينهم عند رؤيتها، ونشر صور السيلفي بعد ذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "هذا شيء قد تراه مرة واحدة كل قرن".

















وانتشرت بشكل واسع وحصدت آلاف الإعجابات والمشاركات خلال فترة وجيزة؛ وعلى الرغم من أن أغلب الصور كانت ضبابية أو تُظهر أجزاءًا من البيئة المحيطة بالقرد كأوراق أو أغصان الأشجار، لكن هناك لقطتين يظهر فيهما وجه القرد واضحًا أثناء عبثه بالهاتف، قبل أن يتركه ملقى بالقرب من منزل صاحبه.









ويعتقد الشاب وعائلته أن القرد تمكن من دخول المنزل عبر نافذة تُركت مفتوحة مساء ذلك اليوم، قبل أن يفر حاملًا الهاتف المحمول، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.