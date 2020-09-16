105 مرشحين محتملين لانتخابات النواب بدمياط يخضعون للكشف الطبي

استقبلت اللجنة الطبية للكشف على المرشحين المتقدمين اليوم الأربعاء

، عددًا من راغبي الترشح

لإجراء الكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب، عن محافظة دمياط ، ضمن انتخابات مجلس النواب القادمة.





ووصل عدد المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ 105 صباح اليوم ومن المقرر أن يجرى حصر حصيلة المتقدمين بنهاية كل يوم من الأيام المقررة، للكشف والممتدة حتى 26 سبتمبر الجاري.





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وأعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر، تحت إشراف المجلس الطبي العام بلجنته الموجودة في مستشفى دمياط التخصصي.





وعلى صعيد آخر ناشدت مديرية الصحة بدمياط راغبي الترشح التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص، لتحديد ساعة وتاريخ الكشف الطبي حيث مخصص لمحافظة دمياط 10 مقاعد بمجلس النواب منها 6 مقاعد بنظام القائمة و4 مقاعد فردية.



