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السيسي لداعمي قوى الشر: من فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنا أول مرة أقول الكلام دا، فيه أشقاء وقفوا جنبنا لما كانت ظروفنا صعبة"، موجها كل التحية والتقدير والإحترام لهم.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة للدول التى تدعم قوة الشر وتبث الشائعات عن مصر ، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية،  قائلا: "من فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا.. اجعلوا الأموال الى ربنا رزقكم بها ببناء والإصلاح مش لينا.. ليكوا أنتوا".

ويفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

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