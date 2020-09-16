AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يدرس عودة فيريرا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي النادي يدرسون التعاقد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.


يأتي هذا خاصة وأنه يجد قبولا داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء وكان يرحب في وقت سابق بتولي المسؤولية لقيادة الفريق.


إلا أنه طلب تأجيل الأمر بسبب خضوعه لعملية جراحية. ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو الزمالك رأي المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي. 


وكان مجلس الزمالك كلف الثلاثي إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد في الفترة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. نجم الفريق يثير الجدل.. وفرصة لثلاثي الناشئين.. وحقيقة إيقاف القيد

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

مرتضى لم يظلمه.. ميدو: كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك منذ أسبوعين ولم يكن يمتلك قيمة الشرط الجزائي

تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

ترشيحاتنا

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

بعد فسخ التعاقد بينهما.. تعرف على سبب الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس

قطع المياه 15 ساعة عن بعض المناطق بالجيزة مساء الجمعة القادمة

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

السيسي: أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا