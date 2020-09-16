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اقتصاد

ننتج 2 مليون كمامة يوميا.. التصديري للصناعات الطبية يشيد بقرار تصدير مستلزمات الوقاية من كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
أشاد المجلس التصديري للصناعات الطبية بقرار وزيرة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه والكمامات الجراحية ، ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا. 


وقال وكيل المجلس الدكتور عماد لويز، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء: "إن القرار صائب وكان مطلبًا من أغلب شركات القطاع، حيث أن الشركات قامت بالتعاون مع المجلس ووزارة الصناعة وهيئة الشراء الموحد خلال الفترة الماضية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي". 

وأضاف لويز: "لدينا حاليًا فائض في حجم الإنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية"، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج يرجع إلى تراجع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب بالسوق المحلي مقارنة ببداية الأزمة، موضحًا أن حجم إنتاج الكمامات الجراحية بلغ نحو 2 مليون كمامة يوميًا.

وتابع قائلًا: "لدينا فرص كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية خاصة في الأسواق التي بها منتجات مصرية، حيث ما زالت أغلب الدول تلتزم بالإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب دخول فصل الخريف".

وأشاد باتجاه الحكومة للتوسع للتصدير للسوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة والسوق الأفريقية سوق كبير وواعد، ويمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة؛ لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية، لافتا إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجيته لزيادة الصادرات بإجراء لقاءات ثنائية افتراضية مع نظيرتها؛ لبحث فرص الاستثمار وعقد شركات.
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