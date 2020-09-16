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ديني

الأوقاف تكرم الفائزين في مسابقة «رؤية» للفكر المستنير

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:24 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة.


تنظم الوزارة حفل التكريم يوم الاثنين المقبل الموافق 21/ 9/ 2020 بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، والفائزون هم :

المعلمون

م

الاسمالمديريةالجائزة
1رباب إبراهيم محمد الأصفرشبين الكوم -المنوفية

3000 جنيه

2

إسماعيل محمد إبراهيم أبو الهيثمش. طنطا – الغربية2500 جنيه
3لبنى ربيعي حسين مهرانالغنائم –أسيوط

2000 جنيه

4

انتصار قاسم عبد الحافظالخارجة –الوادي الجديد1000جنيه
5حسين عبد الفتاح أحمدوسط – الإسكندرية

1000جنيه

6

رضا عبد العزيز الدسوقيش . المنصورة-الدقهلية1000جنيه
7سارة غريب بكر حمدجنوب – السويس

1000جنيه

8

السيد أحمد هاشمطهطا – سوهاج1000جنيه
9شيماء حسن عبد اللطيفشرق –الفيوم

1000جنيه

10

فاتن أحمد سليمانش. الزقازيق – الشرقية

1000جنيه

ثانيا : المرحلة الثانوية :

م

الاسمالمديريةالجائزة
1آية عاطف عمرانالشهداء – المنوفية

2500جنيه

2

هويدا حسن مسعود حسنقليوب – القليوبية2000 جنيه
3فريال إبراهيم حسينالمطرية – القاهرة

1500 جنيه

4

ندى حسن مختار عبد العزيزالقرنة – الأقصر1000 جنيه
5نوران محمد فريدالعجمي – الإسكندرية

500 جنيه

6

محمود عايد رمضان سعدالقصر – البحر الأحمر500 جنيه
7شهد علي علي معوضيوسف الصديق – الفيوم

500 جنيه

8

عبد الله رضا عبد العزيزش. المنصورة – دقهلية500 جنيه
9عمرو خالد فايز جودةالإسماعيلية

500 جنيه

10

آية عبده العاصيش. المحلة- الغربية

500 جنيه

ثالثا: المرحلة الإعدادية :

م

الاسمالمديريةالجائزة
1منة سيد عبد العزيزمغاغة –المنيا

2000جنيه

2

رحمة سيد عمر سعدالداخلة – الوادي الجديد1500جنيه
3يوسف أحمد الشرقاويأسوان

750 جنيه

4

فاطمة عبد الرحيم أحمدالإسكندرية500 جنيه
5علي إبراهيم علي الصغيرمرسى مطروح

500جنيه

6

أحمد محمد سالم الصباغشرق المحلة – الغربية500 جنيه
7آيات محمد كامل شعبانالصف – الجيزة

500 جنيه

8

حسام كارم رميح ابراهيمحوش عيسى – البحيرة500 جنيه
9بسملة ياسر عوضالمنتزه –الإسكندرية

500 جنيه

10

وسام سامي محمدأدفو – أسوان

500 جنيه

رابعا : المرحلة الابتدائية :

م

الاسمالإدارة/المديريةالجائزة
1مريم محمد سلامةمطروح

1000 جنيه

2

محمد كارم رميح إبراهيمحوش عيسى- البحيرة800 جنيه
3عمرو محمد حسينشمال –السويس

500 جنيه

4

أنس محمد درويششمال – السويس400 جنيه
5أحمد علي الصاويالرحمانية- البحيرة

400 جنيه

6

أسامة حسين علي محمدجنوب -السويس400 جنيه
7ملوك صلاح أحمدإدفو – أسوان

400 جنيه

8

أمل فتحي محمدإدفو – أسوان400 جنيه
9مريم أشرف سليمانإدفو – أسوان

400 جنيه

10

نورا جمال فتح اللهبيلا –كفر الشيخ

400 جنيه

خامسًا :المديريات والإدارات :

م

الاسمملاحظات
1الأستاذ / السيد محمد جمعة الفيومي

مدير مديرية أسوان التعليمية

2

الأستاذ / فيصل نعيم عبد الله قاسم

مدير عام إدارة إدفو التعليمية بأسوان


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