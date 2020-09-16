الأوقاف تكرم الفائزين في مسابقة «رؤية» للفكر المستنير

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة.
تنظم الوزارة حفل التكريم يوم الاثنين المقبل الموافق 21/ 9/ 2020 بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، والفائزون هم :
المعلمون
م
|الاسم
|المديرية
|الجائزة
|1
|رباب إبراهيم محمد الأصفر
|شبين الكوم -المنوفية
3000 جنيه
2
|إسماعيل محمد إبراهيم أبو الهيثم
|ش. طنطا – الغربية
|2500 جنيه
|3
|لبنى ربيعي حسين مهران
|الغنائم –أسيوط
2000 جنيه
4
|انتصار قاسم عبد الحافظ
|الخارجة –الوادي الجديد
|1000جنيه
|5
|حسين عبد الفتاح أحمد
|وسط – الإسكندرية
1000جنيه
6
|رضا عبد العزيز الدسوقي
|ش . المنصورة-الدقهلية
|1000جنيه
|7
|سارة غريب بكر حمد
|جنوب – السويس
1000جنيه
8
|السيد أحمد هاشم
|طهطا – سوهاج
|1000جنيه
|9
|شيماء حسن عبد اللطيف
|شرق –الفيوم
1000جنيه
10
|فاتن أحمد سليمان
|ش. الزقازيق – الشرقية
1000جنيه
ثانيا : المرحلة الثانوية :
م
|الاسم
|المديرية
|الجائزة
|1
|آية عاطف عمران
|الشهداء – المنوفية
2500جنيه
2
|هويدا حسن مسعود حسن
|قليوب – القليوبية
|2000 جنيه
|3
|فريال إبراهيم حسين
|المطرية – القاهرة
1500 جنيه
4
|ندى حسن مختار عبد العزيز
|القرنة – الأقصر
|1000 جنيه
|5
|نوران محمد فريد
|العجمي – الإسكندرية
500 جنيه
6
|محمود عايد رمضان سعد
|القصر – البحر الأحمر
|500 جنيه
|7
|شهد علي علي معوض
|يوسف الصديق – الفيوم
500 جنيه
8
|عبد الله رضا عبد العزيز
|ش. المنصورة – دقهلية
|500 جنيه
|9
|عمرو خالد فايز جودة
|الإسماعيلية
500 جنيه
10
|آية عبده العاصي
|ش. المحلة- الغربية
500 جنيه
ثالثا: المرحلة الإعدادية :
م
|الاسم
|المديرية
|الجائزة
|1
|منة سيد عبد العزيز
|مغاغة –المنيا
2000جنيه
2
|رحمة سيد عمر سعد
|الداخلة – الوادي الجديد
|1500جنيه
|3
|يوسف أحمد الشرقاوي
|أسوان
750 جنيه
4
|فاطمة عبد الرحيم أحمد
|الإسكندرية
|500 جنيه
|5
|علي إبراهيم علي الصغير
|مرسى مطروح
500جنيه
6
|أحمد محمد سالم الصباغ
|شرق المحلة – الغربية
|500 جنيه
|7
|آيات محمد كامل شعبان
|الصف – الجيزة
500 جنيه
8
|حسام كارم رميح ابراهيم
|حوش عيسى – البحيرة
|500 جنيه
|9
|بسملة ياسر عوض
|المنتزه –الإسكندرية
500 جنيه
10
|وسام سامي محمد
|أدفو – أسوان
500 جنيه
رابعا : المرحلة الابتدائية :
م
|الاسم
|الإدارة/المديرية
|الجائزة
|1
|مريم محمد سلامة
|مطروح
1000 جنيه
2
|محمد كارم رميح إبراهيم
|حوش عيسى- البحيرة
|800 جنيه
|3
|عمرو محمد حسين
|شمال –السويس
500 جنيه
4
|أنس محمد درويش
|شمال – السويس
|400 جنيه
|5
|أحمد علي الصاوي
|الرحمانية- البحيرة
400 جنيه
6
|أسامة حسين علي محمد
|جنوب -السويس
|400 جنيه
|7
|ملوك صلاح أحمد
|إدفو – أسوان
400 جنيه
8
|أمل فتحي محمد
|إدفو – أسوان
|400 جنيه
|9
|مريم أشرف سليمان
|إدفو – أسوان
400 جنيه
10
|نورا جمال فتح الله
|بيلا –كفر الشيخ
400 جنيه
خامسًا :المديريات والإدارات :
م
|الاسم
|ملاحظات
|1
|الأستاذ / السيد محمد جمعة الفيومي
مدير مديرية أسوان التعليمية
2
|الأستاذ / فيصل نعيم عبد الله قاسم
مدير عام إدارة إدفو التعليمية بأسوان