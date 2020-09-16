الـسـيـنـمـا الـسويديـة مـن مـنـظـور عـربـي.. ماستركلاس لـ إبراهيم العريس بمهرجان مالمو

أعلنت ادارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن اقامة ماستر كلاس خاص للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس تحت عنوان (السـيـنـمـا الـســويديـة مـن مـنـظـور عـربـي).





ويتخذ الصف – الذي سيأخذ شكل مداخلة في حوالي 40 دقيقة يقدمها الناقد والمؤرخ، ابراهيم العريس يعقبها فتح سجال مع الحضور، إنطلاقا من كون الدرس يقدم في السويد ومن كون ملقي الدرس يصدر في هذه الأيام بالذات كتابا حول السينمائي الراحل إنجمار برجمان بالعربية حاليا ثم بالإنجليزية ليوزع خلال دورة عام 2021 من المهرجان.





ويتخذ شكل استعادة زمن في عديد من المدن العربية كانت السينما السويدية تقدم فيها في الصالات بنجاح الى درجة أن فيلما لبرغمان أو لبو وايدبرغ كان يصمد في صالات مزدحمة طوال أسابيع.





وتطرح الأسئلة حول ما هي تلك السينما السويدية التي حققت نجاحا في الستينات والسبعينات؟ وكيف استُقبلت أفلامها؟ ولماذا تضاءل هذا الإستقبال بعد ذلك؟ وما هي خاصة المكانة التي كانت لإنغمار برغمان؟ ثم كيف نافسته أفلام بو وايدبرغ وغيره؟





كل هذه أسئلة ستسعى المداخلة الى توضيحها وفتح النقاش حولها بغية استكشاف استقبال هذا النوع من السينما الأوروبية/السويدية المتقدمة في مدن عربية عديدة.





إبراهيم العريس ناقد ومترجم ومؤرخ وصحفي لبناني. عمل في بداياته كمصمم مواقع تصوير وبعد ذلك كمساعد مخرج وكاتب سيناريو. درس النقد والكتابة في لندن وبدأ العمل في مجال الصحافة خلال السبعينيات.



