AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترشح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:49 م
نيتانياهو
نيتانياهو
Advertisements
على صالح
أعلن السياسي الإيطالي اليميني وعضو حزب ليجا باولو جريمولدي أنه رشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام على خلفية جهود الأخير لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.

كما أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اتخذ جريمولدي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين صفقات بوساطة أمريكية مع إسرائيل يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر، حيث شارك نتنياهو في حفل توقيع إلى جانب وزيري خارجية دولتي الخليج، التي عقدت في البيت الأبيض.

في هذا الكشف عبر تويتر، أشار جريمولدي أيضًا إلى "الحوار مع المملكة العربية السعودية وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية ما يجعل مناقشات حول الاعتراف المتبادل أمر محتمل" وفقا لزعمه، معربا عن شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أنه، نظرًا لأن المشرع النرويجي رشح سابقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الشرف، "لعمله في التوسط في صفقة التطبيع الإسرائيلية الإماراتية''، أعرب جريمولدي لاحقًا عن أمله في أن يفوز كل من نتنياهو و ترامب بالجائزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفه بالتاريخي .. أول تعليق من ترامب بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات

نتنياهو: لا تغيير في خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

صورة اليوم.. الرئيس الأمريكي عقب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب بمنح ترامب نوبل للسلام

بسبب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.. ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام

البيت الأبيض يعلن ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

ترشيحاتنا

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان بسبب مصر

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

بسبب ترويع ابنتهما.. التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير