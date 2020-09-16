ترشح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

أعلن السياسي الإيطالي اليميني وعضو حزب ليجا باولو جريمولدي أنه رشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام على خلفية جهود الأخير لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.





كما أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اتخذ جريمولدي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين صفقات بوساطة أمريكية مع إسرائيل يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر، حيث شارك نتنياهو في حفل توقيع إلى جانب وزيري خارجية دولتي الخليج، التي عقدت في البيت الأبيض.





في هذا الكشف عبر تويتر، أشار جريمولدي أيضًا إلى "الحوار مع المملكة العربية السعودية وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية ما يجعل مناقشات حول الاعتراف المتبادل أمر محتمل" وفقا لزعمه، معربا عن شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



