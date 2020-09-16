شهرة أم كيد نسا؟ سعودية تحتفل بزواج زوجها عليها | شاهد

في عالم موازٍ لا يتماشى مع رد الفعل الطبيعي لأي امرأة قرر زوجها الزواج بأخرى، استقبلت امرأة سعودية خبر زواج زوجها الثاني بصدر رحب دون افتعال اي مشكلة، بل علي العكس شاركت في احياة حفل الزفاف الجديد واصرت علي ان يحضر معه ابناؤه.





تلك الواقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، حيث ظهرت الزوجة الاولي وتدعي ام عمر، في مقطع فيديو وهي تحتفل بزواج زوجها من اخرى، مدعية ان المجتمع بحاجة لنشر نماذج ايجابية في الحياة الزوجية.









استقبلت ام عمر الأمر بكل أربحية وتعاملت معه بمشاعر مختلفة تماما عما تفعله بقية الزوجات، فقامت بنشر مقطع فيديو علي حسابها علي فبسوك يوثق لحظات الاحتفال برفقة زوجها وطفليها وهم يلتفون حول طاولة وضعت المشروبات ومزينة بالورود والشموع وكعكة مكتوب عليها "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".









لم تسلم ام عمر السعودية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاجأوا من رد فعل الزوجة ومشاركتها لزوجها في زواجه الثاني بهذه الطريقة ، فاعتبرها البعض تبحث عن الشهرة والبعض الاخر دعا النساء لنشر فكرة ام عمر و دعم الرجال بنفس الطريقة.







