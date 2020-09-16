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محافظات

محافظ القليوبية عن شهيد الشرطة: مثال للشجاعة والإقدام.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:40 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذي استشهد امس ، خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائد الأتوبيس رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربا.


جاء ذلك بحضور اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مؤكدا أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء، حيث ضرب أروع المثل في التفاني في العمل وأداء الواجب بكل أمانة.

واشار المحافظ إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت في القبض على السائق المتهم، وجاري عرضه على النيابة لإجراء التحقيقات معه لينال جزاءه العادل على هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه وأسفر عن إستشهاد الضابط الشجاع.

وشيع أهالى قرية منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان شهيد الشرطة النقيب مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة القرية، ثم حمل على الأعناق ملفوفا بعلم مصر، وتم دفنه فى مقابر أسرته في قرية منية شبين القناطر.
محافظ القليوبية عن شهيد الشرطة: مثال للشجاعة والإقدام.. صور
محافظ القليوبية عن شهيد الشرطة: مثال للشجاعة والإقدام.. صور
محافظ القليوبية عن شهيد الشرطة: مثال للشجاعة والإقدام.. صور
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